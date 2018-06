Das war die Mini-WM in Bramberg

Der SC Bad Hofgastein bekam Brasilien zugelost und fühlte sich in der Favoritenrolle pudelwohl. Die Mini-Neymars aus dem Pongau kürten sich vor Adnet (Polen) zum Sieger. Als Andenken an einem unvergesslichen Tag durften die Nachwuchskicker die Originalrikots mitnehmen. Ebenso in Erinnerung wird den Youngsters der Einmarsch inklusive Fahne und WM-Hymne bleiben.

Mini-WM in Bramberg großer Erfolg

“Nicht nur für die Kids, sondern auch für unseren Verein ist das immer ein absolutes Highlight. Um die 70 bis 80 ehrenamtliche Helfer betreiben großen Aufwand und stellen sich im Dienste des Nachwuchs”, sagte Bramberg sportlicher Leiter Martin Innerhofer.