Das Wetter wird sommerlich warm, aber leicht unbeständig

Am besten ins Wasser springen, bevor es regnet! - © APA (dpa)

Das Wetter in Österreich wird in den kommenden Tagen zwar sommerlich warm mit Temperaturen über 30 Grad, allerdings prognostizierten die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag auch unbeständige Phasen. Am Sonntag drohen kräftigere Regenschauer. Am Freitag soll es jedoch zumindest am Morgen noch nahezu wolkenlos sein.