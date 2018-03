Datenschutz: Letzte Anpassungen, Umsetzung wartet

Ab 25. Mai sollen neue Standards gelten - © APA (dpa)

Am 25. Mai tritt die Datenschutz-Grundverordnung EU-weit in Kraft. Bis dahin haben die Staaten Zeit, für die gesetzliche Umsetzung zu sorgen. Auch Unternehmen müssen darauf eingestellt sein. Durch die Verordnung sollen personenbezogene Daten besser geschützt werden, allerdings gibt es viel Kritik an der Umsetzung. Derzeit harren die bereits begutachteten Gesetze einer Behandlung im Nationalrat.