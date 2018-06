Daumen nach unten: Facebook testet Downvote-Funktion

Facebook testet nun eine neue Funktion, mit der User ihren Unmut über einen Betrag mitteilen können. Diese soll allerdings nicht “Dislike-Button” heißen, stattdessen sollen Posts künftig mit “Upvotes” und “Downvotes” versehen werden können, wie das bereits im Online-Forum Reddit oder auf YouTube der Fall ist. Erste Testnutzer bekamen die Funktion bereits im Februar zur Verfügung gestellt, nun melden auch User aus Neuseeland und Australien, über eine solche Funktion zu verfügen, berichtet futurezone.at.

Hmmmm. Not sure I like the Upvote and Downvote feature of Facebook. Time will tell I guess. pic.twitter.com/hxvjW7HaTX

— BEN SLATER (@iambenslater) 29. April 2018