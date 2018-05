Deckenputz löst sich: Volksschule Gnigl wird gesperrt

Die Volksschule Gnigl muss am Dienstag für eine bautechnische Untersuchung durch einen Sachverständigen gesperrt bleiben, wie die Stadt Salzburg am Montag in einer Aussendung berichtete. Das haben die städtische Bauabteilung und das Schulamt heute beschlossen. Der Unterricht fällt aus.

Putz löst sich: Bauarbeiten in Gnigl als Ursache?

Am Wochenende hatte sich in einem der Klassenzimmer auf einer Fläche von etwa drei Quadratmetern der Deckenputz gelöst. Eine sofortige Untersuchung in den restlichen Klassenzimmern hat den Verdacht ergeben, dass sich auch in anderen Räumen der Schule der Putz von seiner Unterkonstruktion lösen könnte. Eine mögliche Ursache könnten Erschütterungen durch die Arbeiten am benachbarten Bildungscampus Gnigl sein. Eine genaue Befundung wird am Dienstag durch einen Sachverständigen der Bautechnischen Versuchsanstalt durchgeführt.

Dienstag für Gnigler Schüler frei

Die Schule und der Hort werden daher zunächst für den morgigen Tag aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Eltern werden am Montagnachmittag über die Direktion der Schule benachrichtigt.