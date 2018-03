Del Potro mit 13. Sieg in Folge, Dimitrow verlor in Miami

Der Argentinier ließ Nishikori keine Chance - © APA (AFP/Getty)

Der Argentinier Juan Martin del Potro ist am Sonntag beim Masters-1000-Turnier in Miami mit einem souveränen 6:2,6:2-Erfolg über den Japaner Kei Nishikori ins Achtelfinale eingezogen. Für den Weltranglisten-Sechsten war es der 13. Sieg in Serie. Er hatte zuvor die Turniere in Acapulco und Indian Wells gewonnen. Del Potro trifft nun auf den Serben Filip Krajinovic.