Demenz-Risiko bei moderaten Trinkern geringer als bei Abstinenzlern

Alkohol im Maßen schadet offenbar nicht, sagt eine neue Studie (Symbolbild). - © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Menschen, die jahrzehntelang keinen Tropfen Alkohol anrühren, haben laut einer Studie ein deutlich höheres Risiko, im Alter an Demenz zu erkranken, als moderate Trinker. Die Wahrscheinlichkeit sei rund 50 Prozent höher als bei Menschen mit einem mäßigen Alkoholkonsum, heißt es in einer Studie, die am Mittwoch im Medizin-Fachblatt “BMJ” veröffentlicht wurde.