Demo für faire Bezahlung in der Pflege

Die Ungleichheit bei der Bezahlung im Pflegebereich zwischen privaten Anbietern, wie Volkshilfe, Hilfswerk, etc. und öffentlichem Dienst, wie Landeskliniken, solle abgebaut werden. Die Demo-Teilnehmer fordern bessere Bezahlung und Anerkennung der Branchen-Kollektivverträge durch das Land Salzburg.

FSG kritisiert Landesrat Schellhorn

Organisiert wurde der Protestzug von der Plattform “Wir – fair – dienen – mehr“. Unterstützung sagte auch die Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) zu. “Der zuständige Soziallandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne, Anm.) hat versprochen, die weit aufklaffende Lohn- und Gehaltsschere zwischen Pflegepersonal, dass bei privaten Trägern angestellt ist und Pflegepersonal, dass im öffentlichen Dienst angestellt ist zu schließen. Schellhorn versprach, dass das Land für die Schließung eine Million Euro zur Verfügung stellt. Bis jetzt sind aber nur 500.000 Euro in die Hand gewendet worden”, prangerte FSG-Vorsitzender und Landtagsabgeordneter Gerald Forcher an, der selbst an der Demo teilnahm.