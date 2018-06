Demo für faire Finanzierung des Pflegepersonals in Salzburg

Die Gesundheits- und Sozialbetriebe in Salzburg sagen es ist genug. Laut Pflegepersonal findet in diesem Bereich seit Jahren eine Unterfinanzierung statt. Weswegen sich Einrichtungen wie die Kinder- und Jugendhilfe, die Begleitung von Menschen mit Behinderung und viele mehr jetzt gegen die Einsparungen wehren wollen. Durch die Unterbezahlung gäbe es einen stetig wachsenden Arbeitsdruck, der die Qualität der Leistungen gefährdet. Jahr für Jahr soll an den Gehältern des Pflegepersonals gespart werden. Dabei würde sich die Salzburger Landesregierung nicht an die geltendenden Kollektivverträge halten, sondern oftmals willkürlich niedrigere Sätze heranziehen. Dadurch nehme die Belastung der Menschen im Sozial- und Gesundheitswesen immer weiter zu, beklagen die Betroffenen.