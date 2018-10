Demonstration gegen Nationalismus in Salzburg

Die Demonstranten trafen sich am Hauptbahnhof in Salzburg. - © SALZBURG24/Spors

In mehr als 50 europäischen Städten fand am Samstag eine Demonstration gegen Nationalismus und für ein geeintes Europa statt. In Salzburg trafen sich die Demonstranten am Nachmittag am Südtiroler Platz beim Hauptbahnhof und zogen dann zum Residenzplatz, wo es eine Abschlusskundgebung gab. Wir haben die Bilder der Demo für euch.