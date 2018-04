Den Haag verbietet Haschisch-Konsum in der Innenstadt

Zuletzt gab es viele Bewohner-Beschwerden - © APA (AFP)

Eingerauchte Touristen und Haschisch-Qualm sollen im Zentrum von Den Haag bald Geschichte sein. Als erste niederländische Stadt erließ die Metropole an der Nordsee ein Cannabis-Verbot für die Innenstadt. “An 13 Orten in Den Haag ist es verboten, weiche Drogen in der Öffentlichkeit zu konsumieren”, teilte die Stadtverwaltung mit. Zuletzt hatte es Beschwerden von Innenstadt-Bewohnern gegeben.