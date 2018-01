“Der Bachelor”: Die besten Kommentare zum Staffelauftakt

Im deutschen Abendprogramm werden wieder Rosen verteilt: Am Mittwoch startete TV-Sender RTL mit “Bachelor” Daniel in die achte Runde der kuriosen Kuppelshow. Während 22 Kandidaten den Junggesellen gerade kennenlernten, ging es in den sozialen Medien bereits heiß her. Wir zeigen euch die witzigsten Kommentare.



In der achten Staffel der RTL-Show "Der Bachelor" sucht Kandidat Daniel (32) in einer Villa in Miami (USA) unter 22 Bewerberinnen seine "große Liebe". In der ersten "Nacht der Rosen" – so nennt RTL die Entscheidungsverkündung – mussten bereits vier hoffnungsvolle Damen die Show verlassen. "Der Bachelor" startet mit Topquoten Zwar gibt kaum jemand zu, die Sendung regelmäßig zu verfolgen, doch die Zuschauerzahlen sprechen für RTL. Laut quotenmeter.de sahen rund 3,32 Millionen Menschen den Staffelauftakt am Mittwochabend. Auch auf Twitter rangiert #Bachelor derzeit unter den Hashtag-Trends. Wir liefern euch eine Auswahl der besten "Bachelor"-Kommentare. [View the story "Die besten Kommentare zum "Bachelor"-Auftakt" on Storify]