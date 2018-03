Der Oster-Verkehr rollt in drei Reisewellen

Mit dem Beginn der Osterferien in Österreich und auch in elf deutschen Bundesländern wird die erste Osterreisewelle am Samstag rollen. Nicht zuletzt aufgrund des frühen Ostertermins und der guten Schneelage in den Skigebieten erwartet der ÖAMTC speziell auf den Zufahrten zu den Skizentren in Westösterreich sehr lebhaften Zustrom, wie der Automobilclub in einer Aussendung mitteilte. Neben Salzburg ist vor allem in Tirol und Vorarlberg betroffen. Hier ist mit Staus zu rechnen:

Salzburg: West Autobahn (A1) im Großraum der Stadt Salzburg und vor dem Walserberg, auf der Tauern Autobahn (A10) streckenweise zwischen dem Autobahndreieck Salzburg und dem Knoten Pongau, abschnittsweise auf der B311 im Salzachtal und der Verbindung über das kleine Deutsche Eck zwischen Bad Reichenhall und Lofer.



Dazu ist in der Steiermark nahe der Salzburger Grenze auf der B320 zeitweise mit Verzögerungen zu rechnen.



Tirol: Fernpass-Strecke (B179), im Zillertal (B169), abschnittsweise auf der Inntal Autobahn (A12) in den Bereichen Kufstein und Wiesing.



Vorarlberg: Rheintal Autobahn (A14) vor der Abfahrt Montafon und S16 vor den Tunnelbereichen.



Kärnten: Süd Autobahn (A2) vor den Baustellen in den Bereichen Tunnelkette Griffen und Nordumfahrung Klagenfurt.

Viel Andrang bei Automesse in Salzburg erwartet

Im Messezentrum Salzburg werden von Freitag bis Sonntag bei der „Automesse Salzburg“ 600 Fahrzeuge und 40 Automarken präsentiert. Dazu soll eine Car-Hifi-Erlebniswelt und die gleichzeitig stattfindende „Garten Salzburg“ Zuschauermassen anlocken.

Wer mit dem Auto kommt, folgt ab der Autobahnabfahrt „Messe“ dem Verkehrsleitsystem. Empfohlen wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, empfiehlt der Verkehrsservice des Radiosenders Ö3. Die O-Bus-Linie 1 hält direkt beim Messegelände und fährt auch direkt zur Salzburgarena. Die O-Bus-Linien 7 und 8 halten bei der Bessarabierstraße, die Linie 8 am Samstag auch direkt beim Messezentrum.

Weitere Reisewellen am Osterwochenende

An den Kar- und Ostertagen ist mit dem nächsten großen Verkehrsaufkommen zu rechnen. Da der Karfreitag in Deutschland Feiertag ist, werden viele Autofahrer aus Deutschland bereits in den Nachmittags- und Abendstunden des Gründonnerstags und auch noch Karfreitag in der Früh die Fahrt in den Osterurlaub oder auch in einen Heimaturlaub Richtung Osteuropa starten. Dichten Kolonnenverkehr erwartet der ÖAMTC dabei auf der Strecke durch Ober- und Niederösterreich und das Burgenland Richtung Ungarn über die Innkreis-, West-, Außenring- und Ost Autobahn. Sollte hier ein Unfall passieren, kann es schnell zu Staus kommen. Auch in Westösterreich – als auch in Salzburg – wird der Zustrom in die Skigebiete noch einmal lebhaft sein.

Am Ostermontag erwartet der ÖAMTC die erste Rückreisewelle aus den Osterferien. Mit Grenzwartezeiten aufgrund der Kontrollen ist zu rechnen, und zwar auf der Inntal Autobahn (A12) bei Kufstein und der West Autobahn (A1) am Walserberg jeweils Richtung Deutschland sowie von Ungarn kommend am Grenzübergang Nickelsdorf Richtung Österreich.