Haslauer und Kurz im März dieses Jahres bei Papst Franziskus. - © BUNDESKANZLERAMT/DRAGAN TATIC

Der Papst kommt nicht nach Salzburg. Bereits bestehende Termine würden diese Reise nicht zulassen, teilte Erzbischof Angelo Becciu in einem Brief an Landeshauptmann Wilfried Haslauer mit. Der Heilige Vater werde die “Stille Nacht! Heilige Nacht!”-Jubiläumsfeierlichkeiten im Gebet begleiten, heißt es.