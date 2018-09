Der Salzburger EU-Gipfel in den sozialen Medien

Die Salzburger Polizei nutzt Twitter während des EU-Gipfels intensiv und hat ein eigenes Social-Media-Team im Einsatz. Gepostet werden Infos zu den Konvois der Politiker, Infos zu Straßensperren und Versammlungen sowie jede Menge Bildmaterial.

Das Platzverbot Mirabellgarten/Mirabellplatz/Uni Mozarteum ist heute früh in Kraft getreten. Der Verkehrssperrkreis in der rechten Altstadt wird in Kürze aktiviert. Wir halten euch auf dem Laufenden. #SalzburgSummit18 #eu2018at — Polizei Salzburg (@PolizeiSalzburg) 20. September 2018

Die Versammlung am alten Markt ist nach wie vor im Gange. 300 bis 400 nehmen daran teil. Lage ruhig. #SalzburgSummit18 #eu2018at pic.twitter.com/SypL4l2wIc — Polizei Salzburg (@PolizeiSalzburg) 19. September 2018

Hier noch ein paar Impressionen von den Konvoizufahrten bei der Felsenreitschule. #SalzburgSummit18 #eu2018at pic.twitter.com/f0mjkJGTIq — Polizei Salzburg (@PolizeiSalzburg) 19. September 2018

Die Anreise der Staats- und Regierungschefs verläuft aus polizeilicher Sicht ohne Probleme. Die Verkehrslage ist ruhig. #SalzburgSummit2018 #eu2018at pic.twitter.com/GhK0GytNhS — Polizei Salzburg (@PolizeiSalzburg) 19. September 2018

Sebastian Kurz von Salzburg angetan

Selbst “Hausherr” Sebastian Kurz zeigt sich vom Gipfel in Salzburg angetan. In den sozialen Netzwerken postet er zahlreiche Bilder und Videos von Gesprächen mit der Polit-Prominenz. Dabei gibt der Bundeskanzler auch an, dass der Gipfel in Salzburg eine gute Werbung für den heimischen Tourismus sei.

Ich freue mich sehr, dass #Europa heute u morgen zu Gast in #Salzburg ist. Der informelle #EU-Gipfel trägt schöne Bilder aus #Salzburg in d ganze Welt! Das ist eine gute Werbung f Österreich,d Mozartstadt #Salzburg u eine große Chance f unseren Tourismusstandort!#SalzburgSummit18 pic.twitter.com/YSoHKPMugM — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 19. September 2018

Wichtiges Thema beim informellen #EU-Gipfel in #Salzburg ist der #Brexit. Ein geordnetes Austrittsabkommen mit #Großbritannien zustande zu bringen, ist eine Notwendigkeit. Wir planen daher einen Brexit-Sondergipfel im November, um einen Hard Brexit zu vermeiden. #SalzburgSummit18 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 19. September 2018

Heute und morgen sind die europäischen Staats- und Regierungschefs auf Einladung des österreichischen Ratsvorsitzes #eu2018at zu Gast in #Salzburg. Hauptthemen in den Diskussionen werden der #BREXIT und die #Migration sein. Ich freue mich auf gute Gespräche! #SalzburgSummit18 pic.twitter.com/IgbgXM73ux — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 19. September 2018

Kritische Stimmen zum Salzburger EU-Gipfel

Auf der anderen Seite werden auf Twitter & Co auch die Gegenstimmen laut. Die Plattform “Radikale Linke” etwa organisiert unter anderem mit dem Bündnis “Solidarisches Salzburg” mehrere Protest-Aktionen. Am Mittwoch etwa nahmen hunderte Menschen am “Marsch der Verantwortung” teil.

19:23 Die Demo geht los! Über 300 Menschen! Es wird die unerträglich lange Liste der Toten des EU-Grenzregimes im Jahr 2018 verlesen#noS20 #Salzburgsummit18 #eu2018at #SummonersWar pic.twitter.com/gNr4A7HPEr — Plattform Radikale Linke (@RadikaleLinkeAT) 19. September 2018

19:56 Demo kommt jetzt auf die Müllner Hauptstraße. Bereits mehr als 600 Antirassist_innen in #Salzburg auf der Straße gegen den EU-Gipfel der Abschottung!#nos20 #summitsalzburg #Salzburgsummit18 #eu2018at pic.twitter.com/CL5pVtAMNc — Plattform Radikale Linke (@RadikaleLinkeAT) 19. September 2018

20:40 Jetzt Schlusskundgebung des “Walk of Responsibility”. Polizei ist unsympathisch wie immer und verstellt der Demo den Ausdruck.#noS20 #summitsalzburg #Salzburgsummit18 #eu2018at pic.twitter.com/ankqbPGr0Q — Plattform Radikale Linke (@RadikaleLinkeAT) 19. September 2018

#EU2018at: “Wir fordern ein Europa, das Menschenleben schützt” so Marcus Bachmann auf unserem heutigen Pressegespräch vor dem #salzburgsummit18:https://t.co/2dZorHnGBF — Ärzte ohne Grenzen (@MSF_austria) 18. September 2018

Etwa 1.000 Medienvertreter in Salzburg

Mit den Themen Migration und Brexit ist der Gipfel über Europas Grenzen hinaus von Bedeutung. Während der zwei Gipfel-Tage tummeln sich etwa 1.000 Berichterstatter in Salzburg, darunter Vertreter internationaler Nachrichtensender wie CNN oder Al Jazeera und zahlreiche europäische Medien.

EU-Gipfel in Salzburg: May beharrt auf Brexit-Position – und fordert Zugeständnisse https://t.co/pD2rVn6OxD pic.twitter.com/QzgGIKhcCU — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) 19. September 2018

Vor dem EU-Gipfel: Was Merkel und Kurz nicht sagen https://t.co/mNVKBBBmRO — ntv (@ntvde) 16. September 2018

