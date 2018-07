Der Stoneman Taurista als Highlight in Obertauern

Im Zuge der Eröffnung wird der erste „Goldene Stein“ auf die Reise des Stoneman Taurista gehen. In einer Art Staffel wird er dabei von Checkpoint zu Checkpoint von einem Vertreter des jeweiligen Stoneman Taurista Ortes an den nächsten übergeben.

Um ca. 14:30 Uhr wird der „Goldene Stein“ an den Obertauern-Fan, Benjamin Karl übergeben. Von der Oberhütte aus wird er die Strecke über die Königsetappe Seekarscharte über den spektakulärsten Checkpoint Johanneswasserfall bis zum Sattelbauer eröffnen.

In drei Etappen über das Grießenkareck

In drei Etappen führt der österreichische Stoneman von Flachau aus über das Grießenkareck und weiter durch den Bikepark nach Wagrain-Kleinarl. Über Altenmarkt-Zauchensee geht es hinauf zum 1.768 Meter hohen Rossbrand bei Radstadt. Der Rundblick über 150 Alpengipfel wie Dachstein, Bischofsmütze und Großglockner belohnt für die Mühen der Auffahrt. Wenn der Trail Richtung Süden schwenkt, folgt die höchstgelegene Strecke des Stoneman Taurista im Gebiet von Obertauern. Auf 1.860 Metern liegt die idyllische Almlandschaft rund um die Oberhütte am See – eingebettet in die Bergwelt der Schladminger und Radstädter Tauern. Der 2.110 Meter hohe „Königsanstieg“ führt über die Seekarscharte nach Obertauern, bevor es wieder talwärts in die Salzburger Sportwelt geht.