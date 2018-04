Designierter US-Außenminister betont Führungsrolle der USA

Ex-CIA-Direktor Mike Pompeo soll Außenminister werden - © APA (AFP/Getty)

Der designierte US-Außenminister Mike Pompeo hat am Donnerstag bei seiner Nominierungsanhörung vor US-Senatoren die internationale Führungsrolle der USA betont. “Keine andere Nation hat dieselbe Mischung aus Macht und Prinzipien”, sagte Pompeo vor dem Auswärtigen Ausschuss des US-Senats. Amerika sei in einzigartiger Weise gesegnet, was auch eine Verpflichtung zu einer Führungsrolle beinhalte.