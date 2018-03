Deutliche Mehrheit gegen ORF-Gebühren

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bekräftigt unterdessen in Interviews für die “Kleine Zeitung” und die Tageszeitung “Österreich” (jeweils Sonntag-Ausgaben) seine Forderung nach einer Abschaffung der Gebühren. “Die ORF-Zwangsgebühren halten wir für völlig anachronistisch. Da können wir mit der Abschaffung der ORF-Zwangsgebühren den Bürger direkt entlasten”, sagt der Vizekanzler in der “Kleinen Zeitung”.

Schweiz stimmt gegen Abschaffung

Und in “Österreich” ergänzt er: “Über eine Verschlankung des Staates wollen wir den ORF über das Budget finanzieren.” Strache will “einen Sender, wo sichergestellt ist, dass der öffentlich-rechtliche Auftrag erfüllt und vom Aufsichtsrat umgesetzt wird”. In der Schweiz haben vor einer Woche in einer Volksabstimmung 71,6 Prozent gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühren gestimmt.

