Deutliche Überzahl an Frauen in neuer spanischer Regierung

Sanchez (links/mit Margarita Robles) berief Frauen seines Vertrauens - © APA (AFP)

Die Frauen werden in der neuen Regierung Spaniens deutlich in der Mehrheit sein. Der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sanchez berief am Mittwoch elf Frauen und nur sechs Männer ins Kabinett. “Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein Kabinett in Spanien mehr Frauen als Männer; die Gleichberechtigung ist eine unserer Prioritäten”, sagte Sanchez.