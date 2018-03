Deutschdiplome in großem Stil gefälscht: Tausende Anzeigen

Wirklich Deutsch haben die Abnehmer der Zertifikate nicht gelernt (Symbolbild). - © APA/dpa-Zentralbild/Arno Burgi

Ermittler der Abteilung für Fremdenpolizei und Anhaltevollzug (AFA) haben in mehrjähriger Arbeit einen groß angelegten Betrug mit Sprachzertifikaten aufgedeckt, welche für Drittstaatsangehörige die Voraussetzung für eine Aufenthaltsgenehmigung in Österreich darstellen. An die 8.000 Anzeigen wurden erstattet, an die 3.000 Abnehmer gefunden und 25 Haupttäter ausgeforscht.