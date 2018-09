Deutsche Bistümer vernichteten laut Studie Missbrauchs-Akten

Schwerwiegende Vorwürfe gegen die katholische Kirche - © APA (dpa/Archiv)

Die katholische Kirche in Deutschland hat Berichten zufolge Akten über den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vernichtet. Dies gehe aus einer von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegebenen Studie hervor, berichtete die Wochenzeitung “Die Zeit” am Mittwoch vorab. In der Untersuchung heißt es demnach: “In einigen Fällen fanden sich eindeutige Hinweise auf Aktenmanipulation.”