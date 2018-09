Deutsche Gewerkschaft ruft Ryanair-Piloten zum Streik auf

Die deutsche Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat die in Deutschland beschäftigten Piloten der irischen Billigfluglinie Ryanair für Freitag zum Streik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung solle am Freitag um 03.01 Uhr beginnen und 24 Stunden dauern, teilte die Gewerkschaft am Mittwochabend in Frankfurt mit. Betroffen seien “alle Verbindungen, die in dieser Zeit aus Deutschland abfliegen sollen”.

Am Freitag wollen zudem Ryanair-Flugbegleiter in mehreren europäischen Ländern die Arbeit niederlegen. Nach Unternehmensangaben sollten Flugbegleiter aus Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien und Portugal an dem Streik teilnehmen. In Deutschland will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Donnerstagabend verkünden, ob sie die 1000 deutschen Flugbegleiter ebenfalls zur Arbeitsniederlegung aufruft. Ryanair annullierte für Freitag bisher 150 Flüge. Bei der Airline tobt seit rund einem Jahr ein erbitterter Arbeitskampf, schon mehrmals streikten Piloten und Flugbegleiter in verschiedenen Ländern. Sie fordern höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaften verlangen vor allem, dass Ryanair das jeweils geltende nationale Arbeitsrecht anwendet. Im Juli musste Ryanair wegen Streiks mitten in der Ferienzeit 600 Flüge streichen. Normalerweise gibt es nach Unternehmensangaben pro Tag in Europa rund 2400 Ryanair-Flüge.