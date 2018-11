Deutsche Konsumentenschützer reichen Klage gegen VW ein

Der Verband reichte seine mehr als 200 Seiten starke Klage nach eigenen Angaben noch in der Nacht per Fax beim Oberlandesgericht Braunschweig ein.

Das Instrument der Musterfeststellungsklage ist in Deutschland ganz neu und erst seit Donnerstag in Kraft. Verbraucherschützer können damit stellvertretend für viele Betroffene gegen Unternehmen klagen. Die Verbraucher selbst tragen dabei kein finanzielles Risiko. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen will mit seiner Klage erreichen, dass Dieselfahrer, die vom Rückruf bei Volkswagen betroffen sind, für den Wertverlust ihrer Fahrzeuge entschädigt werden.

(APA/Ag.)