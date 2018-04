Erzdiözese klagt Nonne aus aufgelöstem Kloster

"Wir warten auf Gottes Anweisungen" - © dpa

Mehr als ein Jahr hat Claudia Schwarz in dem aufgelösten oberbayerischen Kloster Altomünster gewohnt und gegen ihren Auszug gekämpft. Nun zieht die Juristin, die in dem Kloster Nonne werden wollte, doch aus. Am Mittwoch räumt sie ihre Zelle. Sie halte sich damit an eine in einem gerichtlichen Vergleich getroffene Vereinbarung, sagte die 39-Jährige.