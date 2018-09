Deutsche tötet Kind in Haft in Rom

Die Kinder waren mit der Mutter inhaftiert (Symbolbild). - © VOGLPERSPEKTIVE.at

Eine Deutsche hat am Dienstag in einem römischen Gefängnis ihre beiden Kinder vermutlich eine Treppe hinuntergestoßen. Das wenige Monate alte Mädchen starb, der Bub wurde für hirntot erklärt. Es werde nun geprüft, ob dem Buben Organe für eine Spende entnommen werden könnten, teilte das Kinderkrankenhaus Bambino Gesù am Mittwoch in Rom mit.