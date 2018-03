Deutscher bei Alpinunfall in Tirol ums Leben gekommen

Der Deutsche starb im Spital. - © Bilderbox

Ein deutscher Bergsteiger ist am Freitag bei einem Alpinunfall in Tirol ums Leben gekommen. Bei seinem Abstieg aus dem Kaisertal in Eichelwang nahe Kufstein sei der 68-Jährige gegen 18.00 Uhr mehr als 80 Meter abgestürzt und auf einem Wanderweg zu liegen gekommen, teilte die Polizei mit. Die Ursache dafür ist nicht bekannt.