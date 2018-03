Deutscher Finanzminister kündigt neue Europapolitik an

Der neue Finanzminister machte zugleich klar, dass Deutschland nicht bereit sei, zum Zahlmeister Europas zu werden: “Wir wollen und können auch gar nicht für alle zahlen.” In dieser Hinsicht werde er nicht anders als seine Vorgänger handeln. “Ein deutscher Finanzminister ist ein deutscher Finanzminister.”

Berlin will auch weiter eine Finanztransaktionsteuer einführen. “Die deutsche Regierung als Ganzes hält an dieser Idee fest”, sagte Scholz. Die Einnahmen aus der Steuer auf Finanzgeschäfte sollen auch dafür verwendet werden, mehr Geld in den EU-Haushalt zu spülen.

Gegenüber Griechenland will Scholz einen anderen Ton anschlagen als sein Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU). Er halte es nicht für nötig, den Zuchtmeister zu geben, um die Regierung in Athen auf Reformkurs zu halten, sagte er. “Es sieht so aus, dass die griechische Regierung und die Bürgerinnen und Bürger diesen Kurs eingeschlagen haben.”

(APA/Ag.)