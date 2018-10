Der Häftling starb in seiner Zelle. - © Bilderbox

Nach einer Auseinandersetzung mit Justizbeamten ist im nordrhein-westfälischen Werl am Samstag ein Häftling gestorben. Eine Obduktion des 59-jährigen Deutschen habe noch am selben Tag ergeben, dass er an einem Herztod gestorben sei, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Dortmund in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.