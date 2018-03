Deutscher Kardinal Lehmann im Alter von 81 Jahren gestorben

Karl Kardinal Lehmann genoss weltweites Ansehen - © APA (dpa)

Der bekannte deutsche Kardinal Karl Lehmann ist tot. Der frühere Bischof von Mainz (Rheinland-Pfalz) starb dort nach Angaben des Bistums mit 81 Jahren am Sonntag in der Früh in seinem Haus. Seit September 2017 hatte der langjährige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz mit den Folgen eines Schlaganfalls und einer Hirnblutung zu kämpfen.