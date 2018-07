Deutscher Klavierhersteller C. Bechstein kaufte Linzer Merta

Bechstein expandiert - © APA (AFP)

Der Linzer Klaviersalon Merta ist an den europäischen Klavierhersteller C. Bechstein mit Sitz in Berlin verkauft worden. Bruno Weinberger vom gleichnamigen Klavierhaus in Enns, der sich 2008 am Klaviersalon beteiligte und ihn 2011 komplett übernahm, sprach in einer Presseaussendung am Montag von einem “attraktiven Angebot”, ein konkreter Betrag wurde auf Anfrage nicht genannt.