Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Brenner Bundesstraße in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck Land) tödlich verunglückt. Der Mann verlor bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen entgegenkommenden Lkw.

Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, verstarb jedoch noch während des Transportes. Der Deutsche hatte in einer Rechtskurve zum Überholen eines anderen Lkw mit Anhänger angesetzt. Dabei streifte er den Anhänger und verlor die Kontrolle. Die Brenner Bundesstraße war rund zwei Stunden lang komplett gesperrt. (APA)