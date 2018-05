Ricco Groß ist neuer Biathlon-Herren-Cheftrainer

Groß leitet die Trainingsgruppe 1 mit dem Sextett Julian Eberhard, Tobias Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger, Felix Leitner und Daniel Mesotitsch. Der gebürtige Sachse freut sich auf die neue Aufgabe. “Die österreichische Mannschaft hat zuletzt etwas an Boden verloren. Jetzt geht es darum, das Potenzial der insgesamt sehr erfahrenen Mannschaft voll auszuschöpfen und junge Athleten wie Felix Leitner an die Weltspitze heranzuführen”, erklärte Groß.

Deutscher trainiert Biathlon-Herren

Für den Sportlichen Leiter Markus Gandler war es wichtig, in allen Trainingsgruppen einen klar verantwortlichen Trainer zu installieren. “Für unser Flaggschiff, die Herren-Mannschaft, ist Ricco natürlich eine große Bereicherung. Er war als Athlet unglaublich erfolgreich und hat in den letzten Jahren als Trainer gute Arbeit geleistet”, sagte Gandler. Russland stand zuletzt im Mittelpunkt eines Dopingskandals bei den Winterspielen 2014, in den laut dem Report des WADA-Chefermittlers Richard McLaren auch 31 Biathleten verwickelt waren. Das war vor dem Engagement von Groß.

Ermittlungen gegen Russen

Aktuell laufen allerdings Ermittlungen der österreichischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen russische Athleten und Betreuer. Die Vorwürfe betreffen auch den Zeitraum der WM 2017 in Hochfilzen. “Wir haben intensiv zu diesem Thema gesprochen”, sagte Gandler am Mittwoch der APA. Groß wisse von nichts und der ÖSV sehe keinen Grund, von dessen Verpflichtung als Trainer abzusehen.

Reinhard Gösweiner, der bisherige Cheftrainer für Herren und Damen, bleibt im ÖSV und trägt laut Gandler die Gesamtverantwortung, auch für den Nachwuchsbereich.

