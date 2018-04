Deutscher “verlor” Töchter an der Raststätte

Die Polizei brauchte eine Weile, bis sie den Vater erreichte. (Themenbild) - © Bilderbox/Archiv

Ein Autofahrer hat an der A8 in Holzkirchen nahe Rosenheim bei einem Stopp an einer Raststätte seine beiden Töchter verloren. Sie waren während des Tankens ausgestiegen, um aufs Klo zu gehen. Als sie zurückkamen, war ihr Vater bereits über alle Berge. Nach 48 Anrufversuchen durch die Polizei meldete sich der 47-Jährige. Er war bereits am Brenner und hatte immer nicht bemerkt, dass seine Kinder nicht mehr im Auto saßen.