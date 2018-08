Deutsches Kartellamt will Schritte gegen Facebook einleiten

Missbraucht Facebook seine Marktmacht? - © APA (AFP)

Das deutsche Bundeskartellamt will noch heuer erste Schritte gegen Facebook einleiten. Dies kündigte Behördenchef Andreas Mundt am Montag gegenüber Journalisten an, ohne Details zu nennen. “Wir sind dabei, uns mit den Antworten von Facebook intensiv zu beschäftigen. Das Kartellamt hat vor gut zweieinhalb Jahren ein Verwaltungsverfahren gegen das weltgrößte Internetnetzwerk eingeleitet.