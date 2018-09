Deutsches Ryanair-Personal streikt am Mittwoch

Die Ryanair-Piloten haben bereits im August gestreikt - © APA (AFP)

Der erste gemeinsame Streik von Piloten und Flugbegleitern in Deutschland soll den Billigflieger Ryanair nach dem Willen der Gewerkschaften hart treffen. “Es wird für Ryanair am Mittwoch sehr schwierig, noch Flugzeuge aus Deutschland zu bewegen”, sagte der Sprecher der Vereinigung Cockpit, Markus Wahl, am Dienstag der deutschen Nachrichtenagentur dpa.