“Ich lasse Hummels hier, ich lasse auch Müller hier. Die anderen Spieler gehen alle mit nach Klagenfurt”, erklärte Löw am Freitag im Trainingslager in Eppan. Mit ziemlicher Sicherheit sein Comeback für Deutschland dürfte Manuel Neuer geben. “Wenn alles okay ist, dann wird er morgen von Anfang an im Tor stehen”, sagte Löw. Neuer hatte seit vergangenem September wegen der Folgen einer Fußverletzung pausiert.

(APA)