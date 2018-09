Gewaltsamer Tod von Baby nach 16 Jahren in Deutschland geklärt

Der tote Säugling war im März 2002 von spielenden Kindern entdeckt worden. (SYMBOLBILD) - © APA/KEYSTONE

Nach 16 Jahren haben Ermittler in Baden-Württemberg nach eigenen Angaben den gewaltsamen Tod eines Säuglings geklärt. Die heute 32-jährige Mutter gab zu, das Mädchen kurz nach der Geburt Anfang März 2002 erstickt und auf einem Feld abgelegt zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Heilbronn mitteilten.