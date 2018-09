Deutschland übergibt “Panama Papers” an andere EU-Staaten

Mossack Fonseca war Drehscheibe - © APA (AFP/Symbolbild)

Nach der Auswertung von mehreren Millionen Datensätzen der sogenannten Panama Papers zu dubiosen Briefkastenfirmen hat das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) Daten an Ermittler in anderen EU-Staaten weitergegeben. Bei einem Treffen mit Vertretern aus 17 europäischen Ländern am Donnerstag wurden Datenpakete aus der bisherigen Analyse übergeben, wie das BKA am Freitag mitteilte.