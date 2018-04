Deutschland und Spanien beraten über Puigdemont-Auslieferung

Puigdemont droht in Spanien Anklage wegen Rebellion - © APA (dpa)

Vertreter der deutschen und spanischen Justiz wollen den Antrag Spaniens auf Auslieferung des katalanischen Separatisten-Chefs Carles Puigdemont erörtern. Es sei “zeitnah” ein Treffen in Den Haag geplant, sagte eine Sprecherin des Generalstaatsanwalts in Schleswig-Holstein, am Mittwoch. Die Zusammenkunft sei in der EU-Justizbehörde Eurojust in Den Haag in den Niederlanden vorgesehen.