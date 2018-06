Deutschland weist Menschen mit Einreisesperre zurück

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Montag angekündigt, dass er ab sofort alle Asylwerber an den deutschen Grenzen zurückweisen lasse, die mit einem Wiedereinreiseverbot nach Deutschland belegt sind. Dies ist ein erster Schritt in Seehofers Bemühen um härtere Regelungen in der Asylpolitik.

Der Innenminister will auch Menschen zurückweisen können, die bereits in einem anderen EU-Land als Flüchtlinge registriert wurden. Er liegt deswegen im Streit mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die nationale Alleingänge in dem Punkt ablehnt. Merkel soll nun bis Monatsende mit anderen europäischen Staaten über Lösungen verhandeln.

(APA/ag.)