Deutschland will Kindergeld bei EU-Ausländern einschränken

Die neue deutsche Regierung hält an dem Vorhaben fest, das Kindergeld für den in Heimatländern lebenden Nachwuchs von EU-Ausländern einzuschränken. “Es bleibt für beide Regierungspartner auf der Tagesordnung”, sagte am Mittwoch ein Sprecher des SPD-geführten Arbeitsministeriums. Dies geschehe aber im Austausch mit der EU-Kommission und den Partnern in der Europäischen Union (EU).

Die alte Bundesregierung hatte vor knapp einem Jahr Eckpunkte beschlossen mit dem Ziel, die Höhe des Kindergeldes an die Lebenshaltungskosten im Herkunftsland zu koppeln. Dies würde für in Deutschland lebende Bürger aus 15 EU-Staaten auf eine Kürzung hinausgelaufen, wenn deren Kinder in der Heimat leben. Die EU-Kommission machte seinerzeit allerdings deutlich, dass sie nicht die Absicht habe, die einschlägige EU-Richtlinie zu ändern. Derzeit macht es für die Höhe des Kindergeldes keinen Unterschied, ob ein Kind in Deutschland lebt oder in einem anderen EU-Staat mit geringeren Lebenshaltungskosten. Ähnliche Pläne wie die deutsche Regierung hat auch die schwarz-blaue österreichische Bundesregierung, die eine Indexierung bei der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder ab dem Jahr 2019 in Aussicht genommen hat. Deutschland hat im Vorjahr rund 343 Millionen Euro Kindergeld auf Konten im Ausland gezahlt, wozu auch im Ausland lebende Deutsche zählen. Das war fast zehnmal mehr als noch im Jahr 2010, aber weniger als im Jahr 2016 (rund 414 Millionen Euro). Die Zahlungen auf ausländische Konten machten 2017 knapp ein Prozent aller Kinderzahlungen in Höhe von rund 35,9 Milliarden Euro aus. (APA/ag.)