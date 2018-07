“Deutschlands schönstes Schlagloch” für Nachwelt konserviert

"Deutschlands schönstes Schlagloch" ist gerettet - © APA (dpa)

“Deutschlands schönstes Schlagloch” ist für die Nachwelt konserviert worden. Am Freitag wurde der landesweit bekannte Straßen-Krater in Mönchengladbach mit durchsichtigem Kunstharz aufgefüllt. So soll das Schlagloch für Fans dauerhaft zu sehen sein – und gleichzeitig für Autofahrer und Fußgänger keine Gefahr mehr darstellen. Die Füllung mit dem Kunstharz übernahm die Künstlerin Maren Dörwaldt.