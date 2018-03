Diagonale eröffnet mit “Murer – Anatomie eines Prozesses”

An sechs Tagen bietet die Diagonale wieder eine Fülle von Spiel-, Dokumentar-, Kurz- und Experimentalfilmen. Mit starken Frauen setzen sich unter anderem der Spielfilm “L’Animale” von Katharina Mückstein sowie der Dokumentarfilm “Gwendolyn” auseinander, während “Cops” Bilder von Männlichkeit hinterfragt. Neben dem Wettbewerb gibt es auch das historische Special “Kein schöner Land”, das einen Blick in die Provinz wirft. Zum Rahmenprogramm gehören auch die Reihen “Zum Kollektiv: Filmladen”, in der die Verleihinstitution näher beleuchtet wird, und “In Reverenz”, wo mit einer Ausstellung und Dokumentationen ein Bogen zwischen den einzelnen Schienen gespannt wird.

(APA)