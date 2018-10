Diamantdiadem von Kaiserin Sisis Enkelin wird versteigert

Ein Diamantdiadem aus dem Hause Habsburg wird am 24. Oktober im Dorotheum in Wien versteigert. Das Schmuckstück stammt aus dem Besitz von Hedwig Gräfin zu Stolberg-Stolberg, der Enkelin von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth. Die Preziose hat einen Schätzwert von 60.000 bis 120.000 Euro, berichtete das Auktionshaus am Donnerstag.

Erzherzogin Marie Valerie, jüngste Tochter von Sisi und Franz Joseph, hatte ihrer Tochter Hedwig anlässlich ihrer Vermählung am 24. April 1918 ein hochkarätiges Geschenk gemacht. Der k. u. K. Hof- und Kammerjuwelier A. E. Köchert in Wien fertigte das nun angebotene Diadem mit rund 40 Karat-Diamanten, das in insgesamt sieben Broschen geteilt werden kann. Die Hochzeit fand übrigens auf Schloss Wallsee in Niederösterreich aufgrund der Kriegsverhältnisse nur im engsten Familienkreis statt. (APA)