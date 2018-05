Die 45. Salzburger Dult ist eröffnet

Die Salzburger Dult, ursprünglich im Mittelalter als Fest zur Ehrung des Heiligen Ruperts, dem Salzburger Schutzpatron, ins Leben gerufen, hat sich über die Jahre zur heutigen “Pfingstdult” entwickelt.

Von der Dult aus über ganz Salzburg blicken

Der wortwörtliche Höhepunkt ist heuer das 80 Meter hohe Kettenkarussell “The Flyer”, das neben dem Nervenkitzel einen atemberaubendem Blick über die Salzburger Umgebung bietet. Auch die kurvenreiche Hängeachterbahn “Eurocoaster” ist eine weitere Neuheit, die neben Klassikern wie “Flipper” und “Autodrom” nicht fehlen darf.

Eine Runde in der Achterbahn drehen, sein Glück beim Dosenschießen versuchen und sich zum Abschluss was für Leib und Seele gönnen. All das in Kombination mit interessanten Thementagen und täglicher Live-Musik in der Stieglhalle sorgt für neun Tage Unterhaltung pur.

Traditioneller Festzug zu Eröffnung der Dult

Die offizielle Eröffnung wurde standesgemäß mit einem Festzug durch die Salzburger Altstadt zelebriert. Vom Pongau angeführt, zeigten zahlreiche Brauchtumsgruppen und Heimatvereine aus dem gesamten Bundesland typische Tracht, Volksmusik und gelebte Tradition.