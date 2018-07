Die Bayern kommen: Staus am Wochenende erwartet

Doch nicht nur der Ferienbeginn, auch der Urlauberrückreiseverkehr kann für zusätzliche Belastung auf den Straßen sorgen.

Urlauber fahren durch Salzburg

In Salzburg müsst ihr vor allem auf der Tauernautobahn (A10) mit Staus und Verzögerungen rechnen. Das betrifft den Großraum der Stadt Salzburg, den Abschnitt zwischen Golling und Werden sowie Flachau und St. Michael. Schleppend könnte der Verkehr auch auf der Westautobahn am Walserberg voran gehen, prognostizieren die Verkehrsexperten.

Um die Autobahnen zu entlasten, soll die Blockabfertigung auf der A10 außerdem abgeschafft werden.

Überlastungen in Slowenien

Dazu kommen in Bayern die Autobahnverbindungen Rosenheim-Kufstein (A93) und München-Salzburg (A8). Außerdem ist in Slowenien die Autobahn zwischen Ptuj und der slowenisch-kroatischen Grenze noch nicht voll ausgebaut und an den Reisewochenenden überlastet.

Verkehr rollt auf Österreichs Autobahnen

Auch auf der Fernpassstrecke (B179) zwischen dem Inntal und Füssen, auf der Brennerautobahn (A13) in Tirol vor allem im Raum Schönberg und in Südtirol zwischen Sterzing und Bozen (A22), auf der Inntalautobahn (A12), auf der A10 in Kärnten im Bereich Feistritz–Knoten Villach, auf der Karawanken-Autobahn (A11) vor dem Karawankentunnel und auf der Pyhrnautobahn (A9) in Oberösterreich im Bereich der Tunnelkette Klaus sowie in der Steiermark vor dem Gleinalmtunnel. Neuralgischer Punkt könnten zudem die Innkreisautobahn (A8) an der Grenze bei Suben werden.

Formel-1-Fans pendeln nach Ungarn

Doch nicht nur die Urlauber, auch die Formel 1 lockt die Autofahrer auf die Straßen. Durch das Formel-1-Rennen auf dem Hungaro-Ring bei Budapest dürfte auch auf die Ostautobahn (A4) noch mehr Verkehr als sonst zukommen. Mit Verzögerungen ist immer wieder bei Fischamend und bei Nickelsdorf zu rechnen.