Das Wochenende stand in Kaprun und Zell am See (Pinzgau) voll im Zeichen der fünften “ WOW Glacier Love “. Zu dem mehrtägigen Musik-und-Wintersport-Festival strömten die Massen. Unsere Fotografen waren sowohl am Freitag, als auch am Samstag für euch vor Ort.