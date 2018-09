Die grünen Schönheitstipps der Promis

Natürlich kommt bei den Stars von Hollywood immer viel Make-Up zum Einsatz, ehe sie in perfekter Optik auf den roten Teppich treten. Viele Stunden ihres Lebens verbringen Schauspielerinnen und Models in der Maske und werden nur mit der besten und neuesten Kosmetik professionell geschminkt. Doch das Schönheitsgeheimnis der Promis ist noch weitreichender. So kommt häufig auch grüne Kosmetik zum Einsatz, die der Haut hilft, sich von den Strapazen des Alltags zu erholen.

Liv Tyler

Liv Tyler ist schon fast vierzig Jahre alt, doch dieses Alter sieht man ihr nicht an. Sie setzt auf eine Exfoliation. Bei dieser Prozedur wird die Haut kontinuierlich erneuert. Liv Tyler mischt ihr Badewasser nämlich mehrmals pro Woche mit Wasserstoffperoxid oder Natron und Magnesiumsulfat. Der Körper wird entgiftet und abgestorbene Hautschuppen werden abgetragen. Die Haut wird dadurch genauso schön wie bei Liv Tyler.

Shailene Woodley

Im Drama „Das Schicksal ist ein mieser Verräter?“ spielte Shailene Woodley eine jugendliche Krebspatientin und erlangte dadurch weltweite Berühmtheit. Ihre Schönheit wird durch natürliche Produkte, wie Sanddorncreme hervorgehoben. Sie benutzt die Creme zur Gesichtspflege und zum Abschminken. Zudem hat sie für eine natürliche Entgiftung und strahlend weiße Zähne einen besonderen Tipp: Ölziehen. Morgens nach dem Aufstehen nehmen Sie dazu einen Esslöffel Bio-Sonnenblumenöl, Bio-Kokosöl oder Bio-Sesamöl auf nüchternen Magen in den Mund. Dort wird es 15 bis 20 Minuten lang hin- und hergespült. Danach müssen Sie den Mund nur noch mit warmem Wasser ausspülen und sich gründlich die Zähne putzen. Das Ergebnis werden Sie sehen und spüren.

Cameron Diaz

Ihr Tipp hat eher mit Liebe zu tun und weniger mit Kosmetik. In ihrem Buch „The Body Book“ erklärt Diaz, worauf es beim Thema Schönheit tatsächlich ankommt. Der eigene Körper soll so geliebt und akzeptiert werden, wie er ist. Sie sollten sich so häufig wie möglich vor den Spiegel stellen und Ihren Körper voller Wohlwollen betrachten. So kommen Sie Ihrem Ideal näher. Mit der Zeit lernen Sie immer mehr Teile Ihres Körpers lieben.

Alicia Silverstone

Seit vielen Jahren setzt sich Alicia Silverstone für den Umwelt- und Naturschutz ein. Privat und beruflich legt sie großen Wert auf einen grünen Lebensstil. Die Veganerin ist nach eigener Aussage aber nicht ideologisch unterwegs. Zwar möchte Sie jeden Tag so grün wie möglich gestalten, plädiert aber dafür, sich nicht selbst einzuschränken. So ist es kein Problem, wenn sich gute Vorsätze einmal nicht in allen Bereichen umsetzen lassen oder einmal etwas schief läuft. Von einem Eco-Vorbild ist dies ein wichtiger Rat.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston hat ein tolles Lachen und keine Angst vorm Älterwerden. Sie sieht das Altern eher als Weisheitsgewinn für jedes gelebte Jahr. Wichtig ist dafür natürlich, dass man mit dem eigenen Körper und sich selbst gut umgeht und sich gesund und ausgewogen ernährt. Bei der Hautpflege setzt Aniston übrigens auf Gesichtsmasken, die sie selbst aus aufgeschlagenem Eiweiß und Avocado herstellt.

Jessica Alba

Seit über zwanzig Jahren wird Jessica Alba bereits professionell geschminkt. Trotz dieser langen Zeit hat sie bis dato keine Kosmetiklinie gefunden, mit der Sie in Bezug auf das Ergebnis oder die Inhaltsstoffe vollkommen zufrieden war. Mit Honest-Beauty hat sie deshalb einfach ihre eigene Make-Up-Linie kreiert.

Gisele Bündchen

Als Teenager hatte das brasilianische Model Gisele Bündchen mit Pickeln zu kämpfen. Sie cremte sich daraufhin mit Schlamm ein und die Pickel trockneten tatsächlich aus. Mit ihrer Hautpflegelinie Sejaa hat sie dieses Wissen genutzt und ein Produkt entworfen, welches durch natürliche Inhaltsstoffe für schöne Ergebnisse sorgt.

Natalie Portman

Die Oscar-Preisträgerin sieht den Schlüssel zur Schönheit besonders in der richtigen Ernährung. Sie trinkt viel Wasser und verzichtet komplett auf tierische Produkte. Auch bei der Kosmetik setzt Sie mit Ihrer Lieblingsmarkte Pai auf chemikalienfreie Produkte.

Angela Lindvall

Victoria-Secrets-Model Angela Lindvall schwört beim Thema Schönheit auf die inneren Stärken. Wie fühlen wir uns? Was denken wir? Wie gehen wir mit unserem Körper um? Alles sollte wohlwollend und mit viel Liebe geschehen. Sie ist Vegetarierin und setzt zur Bewahrung des inneren Gleichgewichts auf eine vollwertige Ernährung. An ihre Haut lässt sie ebenfalls nur ungiftige und natürliche Stoffe.