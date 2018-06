Die Neuen haben im Landtag die Mehrheit

Und mit Andreas Schöppl (FPÖ) zieht ein 22. Neuer nach längerer Pause wieder in den Landtag ein. Wie überhaupt die FPÖ morgen in dieser Hinsicht voranschreitet: Alle sieben Kandidaten, inklusive Klubobfrau Marlene Svazek, waren in der zu Ende gehenden Regierungsperiode noch nicht dabei.

Erstmals Landtagsluft schnuppern bei SPÖ und NEOS

Immerhin sechs von insgesamt acht Abgeordneten muss auch der erfahrene SPÖ-Klubvorsitzender Walter Steidl in die Gepflogenheiten des Landtags einführen. Klarerweise zum ersten Mal Landtagsluft schnuppern die drei NEOS-Abgeordneten mit Klubobmann Josef Egger als Chef – weil sie ja als Partei überhaupt zum ersten Mal den Einzug in den Landtag geschafft hat.

ÖVP und Grüne mit Mischung aus Erfahrung und Neuem

Auf eine Mischung aus Erfahrung und Neuem hingegen setzen ÖVP und Grüne: Bei der mandatsstärksten Partei, der ÖVP, werden zehn von 15 Abgeordneten ihr Mandat verlängern – Daniela Gutschi als Klubobfrau und Brigitta Pallauf wird wieder als Landtagspräsidentin vorgeschlagen. Somit ist auch bei der ÖVP ein Drittel des Teams neu. Bei den Grünen übten zwei ihrer drei Abgeordneten schon in den vergangenen Jahren ihr Mandat aus. Und mit Klubobfrau Martina Berthold hat die einzige grüne Landtags-Novizin ja bereits Regierungserfahrung.

35 Jahre Lebenserfahrung voraus

Zwischen dem ältesten Abgeordneten und den beiden jüngsten liegen übrigens dreieinhalb Jahrzehnte: Walter Steidl, Jahrgang 1957, wird die morgige Sitzung bis zur Wahl der Landtagspräsidentin als Altersvorsitzender leiten. Er hat seinen beiden Kolleginnen Martina Jöbstl (ÖVP) und Marlene Svazek, Jahrgang 1992, nicht weniger als 35 Jahre Lebenserfahrung voraus. Svazek darf sich, mit einem kleinen Unterschied von drei Monaten gegenüber Jöbstl, nun als jüngste Abgeordnete bezeichnen.

Obermoser mit Rekord

Erfahrung und Routine spielen auch bei einem weiteren Rekordhalter eine Rolle: Michael Obermoser (ÖVP) hat als Bürgermeister der Gemeinde Wald im Pinzgau den längsten Weg zu den Sitzungen in der Landeshauptstadt. Die Strecke wird er mittlerweile wohl auswendig kennen: Seit 2004 spult er die 140 Kilometer zwischen Wald und Salzburg ab.