Die Pappel ist “Baum des Jahres” 2018

Der Tag des Waldes wurde 1951 von der UNO ins Leben gerufen - © APA (dpa/Archiv)

Die Pappel wurde vom Kuratorium Wald und dem Umweltministerium zum “Baum des Jahres” 2018 gewählt. Anlass ist der Tag des Waldes, der am Mittwoch (25.4.) stattfindet. Die Pappel ist der schnellstwachsende Baum in Österreich und bietet wertvolle Lebensräume, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Der Tag des Waldes wurde 1951 von der UNO ins Leben gerufen.